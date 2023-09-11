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لبنان

لقاءات عديدة.. هكذا ستكون جولة لودريان غداً

Lebanon 24
11-09-2023 | 16:17
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ذكرت قناة "الجديد"، اليوم الإثنين، أنَّ الموفد الفرنسي الخاص بلبنان جان إيف لودريان سيبدأ يوم غد الثلاثاء جولة في بيروت يستهلّها بلقاءٍ مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومن ثمّ مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش جوزاف عون، مشيرة إلى أنَّ "جولة لودريان ستكونُ عبارة عن لقاءات ثنائية ولا طاولة حوار ينوي الدعوة إليها". 
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وأوضحت القناة أنّ لودريان سيعقدُ لقاء في قصر الصنوبر كما سيجول على عددٍ من الشخصيات، كاشفة أنّ "الوسيط الفرنسي سيستمرُ في مقاربة جديدة تتبعها فرنسا ليست إلا إنعكاساً لبيان نيويورك ومقاربة اللجنة الخُماسية المعنية بلبنان". 
وبحسب "الجديد"، فإنّ لودريان سيقيم مأدبة غداء مع نواب التغيير، على أن يلتقي رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع ورئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل. 



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