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لبنان
روايات متعدّدة
Lebanon 24
11-09-2023
|
17:00
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ما تزال الروايات تتعدّد في ما خصّ لقاء حمال أوجه، لكنه ذو دلالات، والرواية الأقرب أن النائب المكلف نقل توضيحات نافية لموقف أثار استياءً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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