روايات متعدّدة

ما تزال الروايات تتعدّد في ما خصّ لقاء حمال أوجه، لكنه ذو دلالات، والرواية الأقرب أن النائب المكلف نقل توضيحات نافية لموقف أثار استياءً، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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