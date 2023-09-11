بدلات الإيجار لم تُدفع لأصحابها

تبيّن لدى البحث في مواضيع جباية الكهرباء من المخيمات وأماكن النزوح السوري، أن بدلات الإيجار المقدَّرة بمليارات لم تدفع لأصحابها منذ عشرات السنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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