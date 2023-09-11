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لبنان

بدلات الإيجار لم تُدفع لأصحابها

Lebanon 24
11-09-2023 | 17:37
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تبيّن لدى البحث في مواضيع جباية الكهرباء من المخيمات وأماكن النزوح السوري، أن بدلات الإيجار المقدَّرة بمليارات لم تدفع لأصحابها منذ عشرات السنين، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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