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لبنان

عبد المسيح: قائد الجيش هو الأوفر حظاً حتى الساعة لرئاسة الجمهورية

Lebanon 24
11-09-2023 | 17:53
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رأى النائب أديب عبد المسيح ان "المعطيات الراهنة على المستويين الإقليمي والدولي، تشير الى ان قائد الجيش العماد جوزف عون، هو الأوفر حظاً حتى الساعة لرئاسة الجمهورية، إلا أن أحدا لا يمكنه الجزم بأنه سيكون سيد القصر نظرا لكون الأرضية السياسية في لبنان والمنطقة الإقليمية، اشبه بالرمال المتحركة التي تبدل بين الحين والأخر سطحية الأرض ومعالمها".
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واعتبر في حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية ان "زيارة المبعوث الفرنسي الخاص جان ايف لودريان الثالثة الى بيروت، قد تحمل معطيات جديدة في السياق عينه، انما هذه المرة وفقا لتوجهات اللجنة الخماسية التي تعمل على حلحلة الأزمة الرئاسية خلال شهر سبتمبر الجاري، وذلك بالتوازي مع إعادة الإليزيه النظر في مقاربته للوضع اللبناني".
كما أكد أن "تسارع المعطيات والمتغيرات الإيجابية في المنطقة، وإن كانت تشي بأنها لصالح قائد الجيش، لا يعني أن فريق المعارضة تخلى عن ترشيحه لجهاد أزعور، وبالتالي فإن فريق المعارضة لن يصوت قبل انجلاء الصورة الراهنة". (الأنباء الكويتية)

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