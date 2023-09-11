Advertisement

لبنان

التوتر يتجدّد في عين الحلوة.. إطلاق نارٍ يخرقُ "هدوء الليل"!

Lebanon 24
11-09-2023 | 17:52
A-
A+
Doc-P-1106523-638300768833442346.jpg
Doc-P-1106523-638300768833442346.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تجدّد التوتر داخل مخيم عين الحلوة منتصف هذه الليلة عقب إقدام مُسلحين على إطلاق النيران بكثافة في حي حطين.
ويأتي هذا الأمر بعد هدوء حذر شهده المخيم لساعات في المساء إثر إشتباكات ضارية، الإثنين، بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "الشباب المسلم" و "جند الشام" من جهة أخرى لليوم الرابع على التوالي.
Advertisement
وجاء الهدوء الذي خرقه إطلاق النار في حطين عقبَ الإعلان عن إتفاق لوقف إطلاق النار إثر الإجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين للفصائل الفلسطينيّة في المديرية العامة للأمن العام برئاسة المدير العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.
إلى ذلك، نفت معلومات "لبنان24" من مصادر فلسطينيّة مُتابعة ما تمّ تداوله عن إتخاذ المطلوب هيثم الشعبي في عين الحلوة قراراً بتسليم من قاموا بتنفيذ عملية إغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي إلى الدولة اللبنانية مقابل حياته.
وبحسب المعلومات، فإنّه لا صحة لما قيلَ أيضاً عن إقدام الشعبي على إطلاق النار باتجاه المطلوب عزو ضبايا، مشيرة إلى أن الأخير أصيبَ خلال إشتباكات مع حركة "فتح" داخل المخيم اليوم.
مع هذا، تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مجموعة صورٍ قيل أنها رُصدت داخل أحد المنازل في حي حطين في مُخيّم عين الحلوة وذلك أثناء الإشتباكات الدائرة هناك.
وأظهرت الصور وجود علم تنظيم "داعش" داخل المنزل فضلاً عن مجموعة كبيرة من الذخائر.
مصادر فلسطينية قالت إن هذا المنزل كان تابعاً لأحد الأشخاص المنتمين للجماعات المسلحة داخل المخيم، فيما لم يتم الكشف عن هويته. 
 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:53 | 2023-09-11
17:37 | 2023-09-11
17:06 | 2023-09-11
17:00 | 2023-09-11
16:39 | 2023-09-11
16:17 | 2023-09-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24