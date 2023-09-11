التوتر يتجدّد في عين الحلوة.. إطلاق نارٍ يخرقُ "هدوء الليل"!

تجدّد التوتر داخل مخيم عين الحلوة منتصف هذه الليلة عقب إقدام مُسلحين على إطلاق النيران بكثافة في حي حطين.

ويأتي هذا الأمر بعد هدوء حذر شهده المخيم لساعات في المساء إثر إشتباكات ضارية، الإثنين، بين حركة "فتح" من جهة وجماعتيْ "الشباب المسلم" و "جند الشام" من جهة أخرى لليوم الرابع على التوالي.

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وجاء الهدوء الذي خرقه إطلاق النار في حطين عقبَ الإعلان عن إتفاق لوقف إطلاق النار إثر الإجتماع الذي عُقد اليوم الإثنين للفصائل الفلسطينيّة في المديرية العامة للأمن العام برئاسة المدير العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.

إلى ذلك، نفت معلومات "لبنان24" من مصادر فلسطينيّة مُتابعة ما تمّ تداوله عن إتخاذ المطلوب هيثم الشعبي في عين الحلوة قراراً بتسليم من قاموا بتنفيذ عملية إغتيال القياديّ في حركة "فتح" اللواء أبو أشرف العرموشي إلى الدولة اللبنانية مقابل حياته.

وبحسب المعلومات، فإنّه لا صحة لما قيلَ أيضاً عن إقدام الشعبي على إطلاق النار باتجاه المطلوب عزو ضبايا، مشيرة إلى أن الأخير أصيبَ خلال إشتباكات مع حركة "فتح" داخل المخيم اليوم.

مع هذا، تناقلَ ناشطون عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ مجموعة صورٍ قيل أنها رُصدت داخل أحد المنازل في حي حطين في مُخيّم عين الحلوة وذلك أثناء الإشتباكات الدائرة هناك.

وأظهرت الصور وجود علم تنظيم "داعش" داخل المنزل فضلاً عن مجموعة كبيرة من الذخائر.

مصادر فلسطينية قالت إن هذا المنزل كان تابعاً لأحد الأشخاص المنتمين للجماعات المسلحة داخل المخيم، فيما لم يتم الكشف عن هويته.