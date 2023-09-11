30
o
بيروت
32
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
32
o
بشري
32
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مبادرة بري الحوارية... تترنّح ولا تسقط
Lebanon 24
11-09-2023
|
22:18
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتبت كلير شكر في" نداء الوطن": حوار لودريان معطوب في أساسه، بفعل رفض عدد من القوى والكتل النيابية المشاركة فيه، أسوة بما تتعرّض له مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قرر فتح أبواب البرلمان أمام جلسة انتخابية جديدة، ولكن بعد أن يستضيف طاولة حوار موسّعة، كان يأمل في أن تمهّد لاتفاق يؤمن انتخاب رئيس في ختام الجلسات الانتخابية، أو الدورات الانتخابية اذا لم يفرط النصاب أسوة بما حصل طوال الجلسات الـ12 التي جرت في المجلس منذ تحوّله هيئة ناخبة.اذ أنّ التناقض في موقف «تكتل لبنان القوي» من الحوار، يجعله في مهب الريح، ذلك لأنّ مشاركة «التكتل» أساسية في ظلّ رفض القوى المسيحية الأخرى الجلوس إلى طاولة بري الحوارية.اذ بعدما سارع باسيل إلى الترحيب بمبادرة بري مؤكداً أنّ «ما سمعناه من رئيس مجلس النواب جيّد وإيجابي، وإذا كان هيك ان شاء الله بكون عنا رئيس بشهر أيلول»، ربط «التيار» مشاركته «بضمانات أن ينتهي هذا الحوار بجلسات مفتوحة للمجلس النيابي لانتخاب الرئيس لا تتوقّف حتى حصول هذا الانتخاب»، ليتحدث باسيل حديثاً عن «صيغة ملتبسة لجلسات متتالية وكأن هناك نية لتطيير الفرصة، وبالمقابل ترفض المعارضة الحوار بالمطلق وكأنها تقوم بخدمة لصاحب المبادرة لتطيير الجلسات المفتوحة»، خاتماً المسلسل بالقول «أخشى أن نكون عدنا لتحالف الطيونة لتطيير الفرصة بالرئاسة».
Advertisement
ولكن يبدو أنّ باسيل هو من يتولى صياغة المخرج الذي يعفي بري من ضريبة فتح باب المجلس، اذا ما تقاطعت القوى المسيحية على خيار المقاطعة ورفض المشاركة في الحوار، وهو الشرط الذي يضعه بري لتحديد موعد لجلسة انتخابية جديدة. وفي ظلّ هذه المشهدية، لن يخاطر بري بتحديد موعد للجلسة الـ13 لانتخاب رئيس طالما أنّ موازين القوى لا تزال على حالها أسوة بالجلسة 12 التي جرت في 14 حزيران الماضي، حيث كشف باسيل خلال اجتماع المجلس السياسي لـ»التيار الوطني الحر» الأسبوع الماضي أنّه أبلغ «حزب الله» صراحة أنّه في حال دعا بري إلى جلسة انتخابية، فهو سيصوت لجهاد أزعور.كذلك أبلغ رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب تيمور جنبلاط وفد النواب المعارضين الذين التقوه الأسبوع الماضي، أنّه لا يزال حتى هذه اللحظة عند خيار أزعور، واذا ما حدد موعد جديد لجلسة انتخابية، فسيعيد التصويت له. فهل يخاطر بري بفتح باب البرلمان؟ طبعاً لا.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
14:55 | 2023-09-11
11/09/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
14:38 | 2023-09-11
11/09/2023 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
10:41 | 2023-09-11
11/09/2023 10:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:51 | 2023-09-12
لقاء بين ميقاتي ولودريان في السرايا
03:00 | 2023-09-12
مسارها كُشِف.. هكذا ستنتهي معركة عين الحلوة
02:45 | 2023-09-12
"الحاكم" نبيه بري
02:30 | 2023-09-12
كلفة "غسل الكلى" ستتخطى الـ 63$.. واجتماعات حكومية لوضع الحل
02:15 | 2023-09-12
الراعي الى أستراليا: هذه اهداف الزيارة
02:05 | 2023-09-12
جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم.. هكذا أصبحت
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 10:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 10:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 10:10:30
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24