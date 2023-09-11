إرباك نيابي.. ولا تفاصيل عن زيارة لودريان

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كتب علي ضاحي في" الديار": حتى ساعة متأخرة من ليل امس، لم تكن واضحة بعد مواعيد الموفد الفرنسي جان ايف لودريان، باستثناء اللقاء المقرر اليوم مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.ويكشف نائب في "التنمية والتحرير" ان بري عقد لقاءات تشاورية في الايام الماضية وامس، وتركزت على ملف الحوار ومقاربة زيارة لودريان. ويشير الى ان بري لا يمتلك اجوبة كافية على اسئلة النواب حول زيارة لودريان واسباب الغموض التي ترافقها،حيث لم يفصح الفريق المساعد والمواكب لزيارة الموفد الفرنسي عن اي تفصيل، كما لم يطلب مواعيد من اية شخصيات نيابية وسياسية، ولم يعلن عن برنامج زيارته اقله حتى ليل امس.ويكشف النائب ان بري اكد امام النواب ان لودريان لم يضعه في تفاصيل آلية الحوار وجدول اعماله وعدد الحاضرين والمدعوين، لكنه لمح الى انه يرغب في ان يقتصر على 15 نائباً يمثلون كل الكتل النيابية، وربما رؤساء الكتل او من تنتدب كل كتلة ليمثلها. كما يكشف ان حوار السبعة ايام الذي كان اعلن بري عنه قد يتأجل الحديث عنه حتى مغادرة لودريان وانتظار نتيجة زيارته.وفي مقلب "التغييريين"، تؤكد اوساط نيابية تنتمي الى "تكتل تغييري" بعد انقسامهم الى تكتلات عدة، ان الانقسام موجود بين النواب الـ13 ، بين مَن يريد تلبية دعوة لودريان وحوار بري، والبعض الآخر موقفه كموقف المعارضة و"القوات"، ويرفض اي مشاركة في اي حوار او تشاور بتاتاً.