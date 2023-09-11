30
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
33
o
جبيل
31
o
صيدا
32
o
جونية
29
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
31
o
بشري
32
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخيم عين الحلوة جزء من "غزة وغلافها"!؟
Lebanon 24
11-09-2023
|
22:53
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب جورج شاهين في" الجمهوربة": أخطر ما يعتقده المراقبون انّ أحداث عين الحلوة الدموية حَوّلته "حقل مناورة" يختصر الصراع الفلسطيني - الفلسطيني في شكله وتوقيته ومضمونه. والأدهى اذا قيل انّ السلاح المستخدم فيها وُجِد ليكون في مواجهة اسرائيل، فإنه لم يصب به او يتضرر منه احد من مواطنيها، ولذلك تقدمت الدولة العبرية لائحة "المستفيد الأول" مما يجري. وعليه، طرح السؤال هل تحوّل المخيم جزءاً من "قطاع غزة"؟ وهل بات محيطه شبيهاً بـ"غلافها"؟
Advertisement
تعترف المراجع الأمنية انه لم يعد مقبولاً ان يتحول المخيم كبقعة فلسطينية ومحيطه السكني من مختلف الجهات الى رهينة بيد هذه المجموعات التي لا يزيد عددها على عشرات من المطلوبين والمشردين العاطلين عن العمل ممّن تبنوا شعارات غريبة عجيبة عن المجتمع المحيط بهم، وخصوصاً تلك التي عجزت عن تحقيقها جيوش عربية كبرى من اجل ان تكون شوكة في خاصرة الأمنَين اللبناني والفلسطيني، فيما لم يتوجه أحد منهم برصاصة واحدة ضد اسرائيلي بعدما تعددت أسماء ضحاياه من الفلسطينيين واللبنانيين من مستويات مختلفة.
والأخطر في نظر المراجع الامنية أنهم باتوا مكلفين مؤخراً باستهداف رموز السلطة الفلسطينية التي تعاقدت مع الدولة اللبنانية على مجموعة من الإجراءات المؤدية الى حماية الفلسطينيين واللبنانيين وفرض الامن في المنطقة كاملة. وكذلك فإنهم كلّفوا باذكاء الخلافات ضمن الساحة الفلسطينية كلما لاحت في الافق مشاريع المصالحة الشاملة عدا عن تحويلهم للمخيم الى كونه جزءاً من "قطاع غزة" حيث تمكّنت بعض الفصائل الفلسطينية من فصلها عن مناطق السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية والمناطق المحيطة بها، وتحولت وحدات مسلحة تقودها دول اخرى تتناحر على الساحة الفلسطينية بطريقة أضعفت مقومات صمودها وأنهت بعضاً من مشاريع اقامة "السلطة الوطنية" على الطريق الذي رسم من اجل اقامة "الدولة الفلسطينية" في مرحلة من المراحل التي باتت بعيدة كل البعد عن المنال لصالح قوى ومجموعات تفتك بشعوبها في منطقة محاصرة من الجهات السِت ارضاً وفضاء وبحراً.
وقياساً على ما تقدم، من هذه المؤشرات والمعطيات تبرز الحرب الإعلامية والنفسية التي تتقنها المجموعات الفلسطينية المناهضة للسلطة وقد نجحت في شن حرب اعلامية قالت فيها انها حققت اهدافها في الساعات القليلة الماضية بوضع اليد على مواقع لـ"الامن الوطني" و"فتح" في المخيم، بينما العكس هو صحيح ويترجم بتسليم فتح السلطات اللبنانية بعض المسلحين الموقوفين لديها وبسيطرتها على مبنى أو مبنيين في بعض المحاور التي إن سمع بأسمائها يعتقد البعض أنها تمتد على مساحة "صحراء سيناء" أو انها شبيهة بـ"خط بارليف"، فيما المحور يمتد من بناية الى اخرى ومن شارع الى آخر اذا كان محوراً كبيراً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
Lebanon 24
خبرٌ عن إنتقال إشتباكات عين الحلوة إلى برج البراجنة.. معلوماتٌ تكشف ما يجري!
13:57 | 2023-09-11
11/09/2023 01:57:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
Lebanon 24
أمرٌ كاد يهدّد طريق بيروت - الجنوب.. ما جرى ليس عادياً!
05:15 | 2023-09-11
11/09/2023 05:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
Lebanon 24
نبأٌ عاجل عن أحد أخطر المطلوبين في عين الحلوة.. هذا ما كُشف عنه
14:55 | 2023-09-11
11/09/2023 02:55:13
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
Lebanon 24
مفاجأة جديدة عن فضل شاكر.. أين يتواجد الآن؟
14:38 | 2023-09-11
11/09/2023 02:38:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
Lebanon 24
الحزن يلفّ برقا... هكذا تُوفي المؤهل في الأمن العام ألبير جعجع
10:41 | 2023-09-11
11/09/2023 10:41:18
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
02:51 | 2023-09-12
لقاء بين ميقاتي ولودريان في السرايا
03:00 | 2023-09-12
مسارها كُشِف.. هكذا ستنتهي معركة عين الحلوة
02:45 | 2023-09-12
"الحاكم" نبيه بري
02:30 | 2023-09-12
كلفة "غسل الكلى" ستتخطى الـ 63$.. واجتماعات حكومية لوضع الحل
02:15 | 2023-09-12
الراعي الى أستراليا: هذه اهداف الزيارة
02:05 | 2023-09-12
جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم.. هكذا أصبحت
فيديو
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
Lebanon 24
قابل للسحب بكبسة زر.. شاهدوا الملعب الجديد لريال مدريد (فيديو)
04:46 | 2023-09-10
12/09/2023 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
Lebanon 24
لقطات مؤثرة من وداع علي زين الاتات.. خطيبته السابقة تبكي بشدة والفنان وديع الشيخ يرثيه بتأثر (فيديو)
02:12 | 2023-09-07
12/09/2023 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
12/09/2023 10:11:10
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24