إطلاق نار وحالة هلع بين المواطنين.. هذا ما حصل ليلا في الضنية

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سجّل بعد منتصف ليل الإثنين ـ الثلاثاء إطلاق نار كثيف في بلدة بقرصونا ما تسبب بحالة هلع بين المواطنين نتيجة أصوات الرصاص التي سمعت صداها في أرجاء الضنية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وعُلم ان اطلاق النار جاء على خلفية اشكال بين عائلتين في المنطقة.وعلى الفور توجه الجيش إلى المنطقة وعمل على ضبط الوضع كما نفذ سلسلة عمليات دهم بحثا عن مطلقي النار.