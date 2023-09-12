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لبنان

خلافات صامتة داخل الحزب

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2023 | 01:30
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يشهد حزب أرميني خلافات صامتة منذ فترة ليست بقليلة. ومع إقتراب الإنتخابات الحزبية التي تأجلت أكثر من مرة بسبب هذه الخلافات والتباينات، تعود الإشكاليات الى الظهور داخل هذا الحزب وبوتيرة متصاعدة ومن المحتمل ان تظهر الى العلن إن لم يتم تداركها.
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المصدر الحزبي الأرميني لفت الى "ان هناك علامات إستفهام كثيرة على أداء القيادة وبالتحديد كيفية ادارة الشؤون الإدارية للحزب".
وقال المصدر "العرف التاريخي يقتضي أن يكون الأمين العام للحزب متفرغا للعمل الإداري الحزبي".

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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