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لبنان

تحضيرات في زحلة لخوض الانتخابات البلدية

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2023 | 01:45
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تتجه "القوى السيادية" في مدينة زحلة الى الإتفاق المبدئي والأولي، من خلال إجتماعات ثنائية وموسعة بعيدة من الأضواء، لتثبيت إطلاق نواة لائحة لخوض الإنتخابات البلدية المقبلة إن حصلت في أيار المقبل.
ووفق المعطيات فهذه اللائحة ستكون برئاسة إبن زحلة هيكل العتل، وأن سائر المكوّنات في المدينة ليست بعيدة عن التوافق على هذا الخيار، ولكن الجميع يسعون الى إنتقاء أفضل الشخصيات لتمثيلهم كأعضاء في المجلس البلدي الجديد وأن يكونوا أصحاب كفاءة وخبرة وإختصاص لما فيه خير الإنماء والتطور في المدينة.
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وبحسب المعطيات فان هذه الأحزاب تسعى لتفادي أي إخفاق في اختيار مَن سيمثلها، معتبرة ان بعض أعضاء المرحلة السابقة لم يكونوا على قدر تطلعات أهل المدينة والتحديات التي شهدتها زحلة.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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