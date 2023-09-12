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لبنان

الراعي الى أستراليا: هذه اهداف الزيارة

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2023 | 02:15
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لفت مصدر كنسي الى أن زيارة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الى أستراليا منتصف الشهر الحالي  تكتسب أهمية راعوية بارزة بالإضافة الى اهميتها الإجتماعية، حيث سينظم عشاء خيري كبير جداً في سيدني يشارك فيه آلاف اللبنانيين على شرف الراعي، وسيعود ريعه من أجل مساعدة الطلاب اللبنانيين المتعثرين عن دفع الأقساط الجامعية في دول الإنتشار اللبناني وحتى في لبنان. كما سينطم حفل لاستبدال تمثال السيدة العذراء في كاتدرائية سيدة لبنان بتمثال جديد عملاق تبرعت به لبنانية مغتربة من بلدة صغبين في البقاع الغربي، وسيتم إستيراده من إيطاليا،وميزة هذا التمثال أنه كبير لدرجة يتم رؤيته من مختلف الشوارع المحيطة بالكاتدرائية.
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المصدر كشف أن هذا التمثال سيُبارك ويُدشن في ذبيحة إلهية يرأسها الراعي بمشاركة الاكليروس من كل الولايات الاسترالية.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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