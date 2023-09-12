"الحاكم" نبيه بري

يقول نائب معارض تراجعت أحلامه الرئاسية، خلال مناسبة إجتماعية، إنّ "العلّة التي تحكم لبنان اليوم هي رئيس مجلس النواب نبيه بري حصراً، وطالما يقف هذا الرجل واجهةً سياسية للبنان في المفاوضات مع الخارج سنبقى في دوّامة"، منتقداً نواب في "لبنان القوي" معارضين لرئيس التكتل جبران باسيل، بأنّهم "يتوزّعون بين حضنَي "حزب الله" ورئيس المجلس بدل أن يذهبوا بالإتّجاه الصحيح".

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