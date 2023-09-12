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لبنان

"الحاكم" نبيه بري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
12-09-2023 | 02:45
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يقول نائب معارض تراجعت أحلامه الرئاسية، خلال مناسبة إجتماعية، إنّ "العلّة التي تحكم لبنان اليوم هي رئيس مجلس النواب نبيه بري حصراً، وطالما يقف هذا الرجل واجهةً سياسية للبنان في المفاوضات مع الخارج سنبقى في دوّامة"، منتقداً نواب في "لبنان القوي" معارضين لرئيس التكتل جبران باسيل، بأنّهم "يتوزّعون بين حضنَي "حزب الله" ورئيس المجلس بدل أن يذهبوا بالإتّجاه الصحيح".
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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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