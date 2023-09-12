خرق محدود لوقف اطلاق النار في عين الحلوة.. هكذا يبدو الوضع هناك (صور)

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يسيطر الهدوء الحذر على مخيم عين الحلوة، يخرقه بين الحين والآخر سماع رشقات رشاشة لا سيما على محور حطين، وسط معلومات عن عدم تسليم المطلوبين، بحسب ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وكان وقف اطلاق النار قد تم التوافق عليه بين القوى الفلسطينية على اثر اجتماعها مع اللواء الياس البيسري في المديرية العامة للامن العام.