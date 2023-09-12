جدول جديد لأسعار المحروقات صباح اليوم.. هكذا أصبحت

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ارتفع اليوم سعر صفيحة البنزين 95 و98 أوكتان 5 آلاف ليرة والمازوت 13 آلاف ليرة والغاز 9 ألاف ليرة، وأصبحت الاسعار على الشكل التالي:البنزين 95 أوكتان: 1.806.000 ليرة لبنانيةالبنزين 98 أوكتان: 1.844.000 ليرة لبنانيةالمازوت: 1.692.000 ليرة لبنانيةالغاز: 923.000 ليرة لبنانية