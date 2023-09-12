ميقاتي التقى لودريان.. والأخير يؤكد: أتيت الى لبنان لاكمال مهمتي

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إستقبل رئيس الحكومة نجيب ميقاتي موفد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الوزير السابق جان ايف لودريان قبل ظهر اليوم في السرايا.شارك في الاجتماع سفير فرنسا في لبنان هيرفيه ماغرو ومستشارا الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس، والسفير بطرس عساكر.في خلال الاجتماع جدد الرئيس ميقاتي التأكيد "أن بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد للبنان واتمام الاصلاحات الاقتصادية، لا سيما المشاريع الموجودة في مجلس النواب، لوضع البلد على سكة التعافي".بدوره أكد الموفد الفرنسي انه "آت الى لبنان لاكمال مهمته"، ولن يبدي رأيه قبل استكمال الاتصالات واللقاءات التي سيقوم بها.وأمل "في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل".