Advertisement

لبنان

"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عمشيت

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:47
A-
A+
Doc-P-1106640-638301127549953705.jpg
Doc-P-1106640-638301127549953705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وتعمل فرقها على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": كلمة مرتقبة لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي مباشرة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء اليوم
lebanon 24
12/09/2023 12:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي خلال اجتماعه بلودريان: بداية الحل للأزمة الراهنة في لبنان يقضي بانتخاب رئيس جديد واتمام الاصلاحات الاقتصادية لوضع البلد على سكة التعافي
lebanon 24
12/09/2023 12:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
مُذيعة الـ MTV ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تستمتع بوقتها في المالديف (صور)
lebanon 24
12/09/2023 12:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24
أصبحت نسخة عن نادين نسيب نجيم.. بطلة "الثمن" الممثلة اللبنانية بملامح مختلفة شاهدوا كيف بدت (صورة)
lebanon 24
12/09/2023 12:36:58 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

اوجيرو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
02:51 | 2023-09-12
05:00 | 2023-09-12
04:30 | 2023-09-12
03:26 | 2023-09-12
05:24 | 2023-09-12
05:13 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24