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لبنان
"أوجيرو": توقف الخدمة في سنترال عمشيت
Lebanon 24
12-09-2023
|
03:47
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أعلنت هيئة "أوجيرو" عبر حسابها على منصة "إكس" أن عطلا طرأ على سنترال عمشيت بسب الضغط على المولدات، أدى إلى توقف الخدمات في المنطقة المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. وتعمل فرقها على تصليح العطل بالسرعة الممكنة.
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