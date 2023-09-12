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لبنان

قانون تنظيم إقامة النازحين السوريين على طاولة بحث فرنجية والخولي

Lebanon 24
12-09-2023 | 03:54
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استقبل النائب طوني فرنجية في مكتبه في بيروت، المنسق العام للحملة الوطنية لإعادة النازحين السوريين الى بلادهم النقيب مارون الخولي يرافقه اعضاء الحملة العميد السابق محمد سبيتي، المحامي بيار الجميل، الدكتور علي بيضون والنقباء فريد زيتون، بول زينون وحبيب حوراني.
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وفي خلال اللقاء، تم البحث في اقتراح قانون تنظيم إقامة النازحين السوريين المُقدّم الى الهيئة العامة لمجلس النواب والذي قد يشكّل خارطة طريق لإعادة النازحين السوريين الى ديارهم وتنظيم العمالة السورية في لبنان.

وأبدى فرنجية استعدادَه "لدعم اقتراح القانون المشار اليه بعد دراسته وذلك نظرا لضرورة معالجة ملف النازحين السوريين في لبنان، الذي باتَ يشكّلُ خطراً داهما على الحياة الاقتصادية وعلى الهوية اللبنانية التي لا بدَّ من الحفاظ عليها".
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