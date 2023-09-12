بعد ان سقطت عن سطح منزلها في رأس بعلبك.. عائلتها توضح ما جرى

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توفيت س. زعيتر مساء أمس، متأثرة بجراح أصيبت بها نتيجة سقوطها من على سطح منزلها في منطقة رأس بعلبك في البقاع.وبحسب التفاصيل، التي رواها شقيقها لـ"لبنان 24"، فان زعيتر سقطت عن سطح المنزل في منطقة راس بعلبك وقد نقلت الى مستشفى المنطقة للمعالجة، حيث فارقت الحياة، ولم يتم تهريب جثمانها، بل حضرت الاجهزة الامنية والادلة الجنائية وكشف الطبيب الشرعي عليها ليؤكدوا على ان سبب الوفاة كسور ونزيف نتج عن سقوطها عن سطح المنزل.