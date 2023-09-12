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لبنان

ضبع مخطط مقتولا على مفرق رحبة عكار

Lebanon 24
12-09-2023 | 02:30
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عثر صباح اليوم على ضبع مخطط مقتولا على مفرق رحبة عكار.
 
يذكر ان هذا النوع من الضباع لا يهاجم البشر وهو مهدد بالانقراض.
 
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رحبة

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