حادثة انتحار جديدة.. هذا ما حصل مع ابن الـ 25 عاما في المصيطبة

حادثة انتحار جديدة شهدتها منطقة المصيطبة، وفي التفاصيل فقد أقدم الشاب "ح .ج" ابن الـ 25 عاما على رمي نفسه من الطابق السادس في منطقة المصيطبة حي اللجا، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

Advertisement

يُذكر ان الشاب من بلدة عنقون في قضاء صيدا.