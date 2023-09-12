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لبنان

ميقاتي بحث مع ريزا مشاريع التعاون المشترك التي تقوم بها الأمم المتحدة مع وزارة الاقتصاد

Lebanon 24
12-09-2023 | 04:47
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إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، في حضور وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام، مع المنسق المقيم للأمم المتحدة للشؤون الانسانية عمران ريزا قبل ظهر اليوم في السرايا.
وتم في خلال اللقاء بحث مشاريع التعاون المشترك التي تقوم بها الأمم المتحدة مع وزارة الاقتصاد، ومن ضمنها انشاء فرص عمل تنموية لدعم الأسر الأكثر فقرا .
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وشارك في اللقاء مستشار رئيس الحكومة زياد ميقاتي.
واستقبل الرئيس ميقاتي النائب محمد يحيى ثم النائب إيهاب مطر.

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