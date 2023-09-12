Advertisement

لبنان

بري استقبل لودريان: لا سبيل الا الحوار للخروج من الأزمة الراهنة

Lebanon 24
12-09-2023 | 04:55
A-
A+
Doc-P-1106666-638301166599882130.jpg
Doc-P-1106666-638301166599882130.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بري أكد بعد لقائه لودريان أن وجهات النظر متطابقة مع الموفد الرئاسي الفرنسي بأن لا سبيل الا الحوار ثم الحوار ثم الحوار للخروج من الأزمة الراهنة وإنجاز الإستحقاق الرئاسي وهذا ما هو متاح حالياً لمن يريد مصلحة لبنان
lebanon 24
12/09/2023 16:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر عين التينة لـ"الجديد": لودريان يدعم مبادرة بري ويُشدّد على الحوار ثمّ الحوار
lebanon 24
12/09/2023 16:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول الموفد الفرنسي جان ايف لودريان إلى عين التينة للقاء الرئيس بري
lebanon 24
12/09/2023 16:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24
لودريان: نأمل في أن تكون المبادرة التي أعلن عنها رئيس مجلس النواب نبيه بري بداية مسار الحل
lebanon 24
12/09/2023 16:54:44 Lebanon 24 Lebanon 24

بري

لودريان

لبنان

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2023-09-12
06:00 | 2023-09-12
09:36 | 2023-09-12
09:26 | 2023-09-12
09:08 | 2023-09-12
08:56 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24