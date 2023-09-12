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لبنان

وزير الماليّة: "الموازنة بين اليوم وبكرا"

Lebanon 24
12-09-2023 | 05:13
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قال وزير الماليّة يوسف الخليل أثناء دخوله إلى مجلس الوزراء "الموازنة بين اليوم وبكرا" وفي هذه الجلسة نُحدّد قيمة العجز في2024".
 
 
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