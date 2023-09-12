الحكومة أقرّت موازنة 2024 بأقل نسبة عجز... ميقاتي: موضوع النازحين خطير ويُهدد لبنان

أكّد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، أنّ "هذه أول موازنة تقرها الحكومة بمواعيدها الدستورية منذ العام 2002"، ولفت إلى أنّ "في الموازنة الحالية عجز أقل من السنوات السابقة".



Advertisement وقال ميقاتي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء في السرايا: "نمرّ في مرحلة يجب على الجميع التعاون فيها، والموضوع الاقتصادي مهمّ، أمّا موضوع النازحين فهو مهمّ وخطير ويُهدد لبنان".

ودعا ميقاتي "مجلس النواب لاجتماعات متواصلة للقيام بخطوات إنقاذية مهمة"، وشدّد على أنّ "انتخاب رئيس الجمهورية على سلّم الأولويّات". وتوجّه ميقاتي لموظفي القطاع العام، وقال لهم: "أدعوكم للعودة الى العمل لتحسين الادارة والعمل، ولنكون يداً واحدة في هذه الظروف الصعبة".

وكان ترأس ميقاتي في السرايا ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي، ووزراء: التربية القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد مكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، العمل مصطفى بيرم، الأشغال العامة والنقل علي حمية، الاقتصاد أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين، والبيئة ناصر ياسين. كما حضرها المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.