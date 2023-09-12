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لبنان
مناورة عسكرية مشتركة بين المملكة المتحدة ولبنان لمدة 10 أيام
Lebanon 24
12-09-2023
|
05:36
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أعلنت السفارة البريطانية أن "أكثر من 65 عسكرياً من الكتيبة الثانية في فوج المظلات (2 PARA) التابعة للجيش البريطاني سيقومون بتمرين عسكري مشترك تحت اسم "بيغاسوس-سيدار"Pegasus Cedar" مع نظرائهم من فوج المجوقل اللبناني بدعم من سلاح الجو اللبناني".
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واشارت السفارة في بيان الى انه "ابتداءً من اليوم ولمدة عشرة أيام ستكون مناورة "بيغاسوس- سيدار" الأولى من نوعها وأكبر مثال على التعاون العسكري بين المملكة المتحدة ولبنان في الذاكرة الحية".
وأضاف: "ستقوم القوات البريطانية واللبنانية بممارسة المهارات التكتيكية بما فيها التعامل مع الأسلحة وإطلاق النار من مسافة بعيدة والاستطلاع ومعركة الأحياء القريبة. وسيتدرب فوج المظليين أيضًا مع القوات الجوية اللبنانية على الرماية المحمولة جواً وتقنيات إدخال وإخراج طائرات الهليكوبتر. وسيتوج التمرين بتمرينين تدريبيين ميدانيين. كما ستهدف هذه المناورة - الى اختبار وتعزيز قدرة قوات البلدين في بيئة مليئة بالتحديات".
وقال السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول: "إن تمرين "بيغاسوس-سيدار" هو لحظة تاريخية في شراكتنا القوية والدائمة مع الجيش اللبناني. وهذه هي المرة الأولى في الذاكرة الحديثة التي تشارك فيها القوات البريطانية في مناورات مشتركة مع نظرائهم اللبنانيين على الأراضي اللبنانية".
اضاف: "تواصل فرق التدريب العسكرية البريطانية العمل جنبًا إلى جنب مع جميع فروع الجيش اللبناني – من قوى برية وبحرية وجوية وقوات خاصة – لدعمهم في مهامهم الأساسية. وتفخر المملكة المتحدة بكونها شريكًا رئيسيًا للجيش اللبناني، حيث تقدم المعدات والتدريب والدعم والبنى التحتية. لقد كان الجيش اللبناني ولا يزال في طليعة الحفاظ على أمن لبنان واستقراره خلال العديد من الأوقات الصعبة بما في ذلك الأزمة الاقتصادية الحالية. ونحن نقف جنبا إلى جنب مع أصدقائنا اللبنانيين وهم يؤدون هذه المهام الحيوية. إن تمرين "بيغاسوس-سيدار" سيعزز هذه الشراكة القوية والعلاقات العميقة بين بلدينا."
وأوضحت السفارة في بيانها ان "الكتيبة الثانية في فوج المظلات، هي تشكيل ضمن فوج المظليين ووحدة ضمن لواء الهجوم الجوي 16 في الجيش البريطاني ومركزها كولشيستر في انجلترا. هو لواء ذو جهوزية عالية قادر على الانتشار السريع في جميع أنحاء العالم في وقت قصير ضمن مجموعة متعددة من المهام بدءًا من عمليات الإجلاء إلى القتال الحربي".
كما اوضحت ان "بيغاسوس هو شعار لواء الهجوم الجوي 16 في الجيش البريطاني، الذي يصور حصاناً أبيضاً مجنحاً من الأساطير اليونانية، يمتطيه بيلليروفون. ويكرّم عنوان التمرين أرزة لبنان الخالدة التي هي رمزه وشعار علمه حيث تظهر أيضاً في شارة القوات المسلحة اللبنانية".
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