الحلبي بحث وثاوسفيلد في دعم الوكالة الأميركية للتنمية التعليم

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إستقبل وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي، الرئيسة الجديدة لبعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في لبنان السيدة جولي ثاوسفيلد، ترافقها مديرة البرامج التربوية في الوكالة في بيروت زينة سلامة، في حضور المدير العام للتربية عماد الأشقر والمستشار الإعلامي ألبير شمعون ومنسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي .ورحب الوزير الحلبي برئيسة البعثة، مشيدا بالتعاون "البناء القائم بين فريق عمل الوكالة وفريق عمل الوزارة، وذلك من خلال مشروع كتابي الأول والثاني". وأكد ترحيبه بكل مبادرة جديدة "تفيد التعليم وتساعد مديريات الوزارة ومؤسساتها"، واشار إلى "حاجة لبنان إلى الدعم سيما وأن وزارة التربية تنفذ الخطة الخمسية، وأن هناك الكثير من الملفات التي يمكن أن نتعاون في إطارها"، آملا ان "يتوسع الدعم ليشمل جوانب من التعليم المهني والتقني".من جهتها فقد تحدثت رئيسة البعثة ثاوسفيلد، عن مشروع كتابي الثالث "والذي يغطي السنوات الخمس المقبلة وتبلغ قيمته نحو 97 مليون دولار تتولى الوكالة إنفاقها طوال هذه السنوات بحسب إنجاز أي مكوّن من مكونات المشروع، وقد استجابت الوكالة لطلب الوزير بان يغطي كل مراحل التعليم من الروضة حتى نهاية المرحلة الثانوية".