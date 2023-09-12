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لبنان
وزير العدل بحث وسفيرة كندا في مجالي الحقوق والقضاء
Lebanon 24
12-09-2023
|
06:32
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التقى وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة، سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم، حيث جرى بحث الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين كندا ولبنان، خصوصاً على صعيد التعاون المتبادل في مجالي الحقوق والقضاء.
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