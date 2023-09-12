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لبنان

توقيف 4 سوريين في بلدة بني حيان

Lebanon 24
12-09-2023 | 06:51
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دورية تابعة لأمن الدولة أوقفت في بلدة بني حيان - قضاء مرجعيون، 4 سوريين بجرم السرقة.
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