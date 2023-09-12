نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها

أقرّت لجنة التقاعد في نقابة صيادلة لبنان، برئاسة النقيب الدكتور جو سلوم، رفع معاش الصيادلة المتقاعدين والبالغ عددهم مع عائلاتهم قرابة الـ ١٠٠٠، الى "أكثر من ٣٧٠ $ فريش، وذلك تحسساً منها بتفاقم حاجة المتقاعدين مع تزايد تكلفة الحياة في لبنان، علماً ان نقابة الصيادلة تغطي بالكامل تكلفة التأمين الصحي للصيادلة المتقاعدين"، بحسب بيان النقابة.

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