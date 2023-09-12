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لبنان

نقابة الصيادلة ترفع معاش متقاعديها

Lebanon 24
12-09-2023 | 06:15
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أقرّت لجنة التقاعد في نقابة صيادلة لبنان، برئاسة النقيب الدكتور جو سلوم، رفع معاش الصيادلة المتقاعدين والبالغ عددهم مع عائلاتهم قرابة الـ ١٠٠٠، الى "أكثر من ٣٧٠ $ فريش، وذلك تحسساً منها بتفاقم حاجة المتقاعدين مع تزايد تكلفة الحياة في لبنان، علماً ان نقابة الصيادلة تغطي بالكامل تكلفة التأمين الصحي للصيادلة المتقاعدين"، بحسب بيان النقابة.
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