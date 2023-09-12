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لبنان

لسالكي جسر النقّاش... إليكم هذا الخبر من قوى الأمن

Lebanon 24
12-09-2023 | 07:30
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صـدر عـن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ــــ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

ستقوم مؤسّسة كهرباء لبنان بأعمال حفر على المسلك الشرقي من الأوتوستراد قرب جسر النقّاش باتجاه جونيه اعتبارًا من الساعة 7،00 ولغاية الساعة 16،00 من يوم غد 13/09/2023.
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ستؤدّي هذه الأشغال إلى تضييق المسلك المذكور من دون منع المرور عليه.

لذلك، يرجى من المواطنين أخذ العلم والتقيد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الداخلي وإرشاداتهم وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلًا لحركة المرور، ومنعًا للازدحام. 
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