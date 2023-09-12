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لبنان

عددهم كبير... بالصور الجيش يُحبط محاولة تسلل سوريين

Lebanon 24
12-09-2023 | 07:49
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صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه البيان التالي:

في إطار مكافحة تهريب الأشخاص والتسلل غير الشرعي عبر الحدود البريّة، أحبطت وحدات من الجيش، بتواريخ مختلفة خلال الأسبوع الحالي، محاولة تسلل نحو 1250 سوري عند الحدود اللبنانية السورية.
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