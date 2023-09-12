"التقدّمي" عزّى الشعب الليبي بضحايا الإعصار

تقدم الحزب التقدمي الإشتراكي بـ "التعازي من الشعب الليبي الشقيق بالضحايا الأبرياء الذين قضوا جراء الإعصار الذي ضرب البلاد، وسبّب بمأساة كبيرة من ضحايا ومصابين ومشردين وأضرار جسيمة".

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واكد في بيان ان" هذا الاعصار ونتائجه المدمّرة تزيد من مآسي وأزمات ليبيا وشعبها، الذين يستحقون أوسع تضامن ودعم ومساعدات في عمليات الاغاثة والإنقاذ، وكل التمنيات أن تنهض ليبيا من هذه المحنة".