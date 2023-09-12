تيمور جنبلاط بحث في التطورات مع سفير بلجيكا

استقبل رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، سفير بلجيكا في لبنان كوين فيرفاك، في حضور نائب رئيس الحزب زاهر رعد، ومستشار النائب جنبلاط حسام حرب، حيث جرى عرض للأوضاع والتطوّرات السياسية.

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