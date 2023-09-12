مهدّد بالإنقراض وليس مفترساً.. لا تقتلوا هذا الحيوان البرّي!

إستنكرت جمعية "كشاف البيئة" في بيان "قتل الحيوانات البرية في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا الضبع اللبناني المخطط المهدد بالإنقراض، حيث عثر صباح اليوم على ضبع مخطط مقتولا على مفرق رحبة في عكار".

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وناشد المفوض العام للجمعية القائد زياد عجاج، "وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة والنيابة العامة البيئية والمهتمين بالشأن البيئي التحرّك واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف تلك المجازر التي ترتكب بحق الحيوانات البرية ومعاقبة مرتكيبيها للحفاظ على التوازن البيئي وما تبقى منها في لبنان".

وأوضح أن "هذا النوع من الحيوانات البريّة مهدّد بالانقراض وهو محمي بموجب معاهدات دولية وهو رمز الحيوان الوطني في لبنان"، داعيا "الناس لتعلم انّ الضبع المخطط ليس مفترساً بل جبان يخاف الانسان الى حد التبول والهروب اذا اقترب منه شخص لأنه يملك نظام بصيرة مختلف، فيرى الانسان بحجم ضخم. وليس صياداً بل يأكل الجيف والنفايات، فهو قمام الطبيعة ويملك نسبة اسيد هائلة في معدته قادرة على هضم البكتيريا المتواجدة في جِيف الحيوانات قبل تحللها في الأرض، لذا هو كائن مهم للتوازن البيئي فأوقفوا قتله". (الوكالة الوطنية)



