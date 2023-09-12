Advertisement

لبنان

مهدّد بالإنقراض وليس مفترساً.. لا تقتلوا هذا الحيوان البرّي!

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:14
A-
A+
Doc-P-1106723-638301290394402474.jpg
Doc-P-1106723-638301290394402474.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 إستنكرت جمعية "كشاف البيئة" في بيان "قتل الحيوانات البرية في مختلف المناطق اللبنانية، وخصوصا الضبع اللبناني المخطط المهدد بالإنقراض، حيث عثر صباح اليوم على ضبع مخطط مقتولا على مفرق رحبة في عكار".
Advertisement
وناشد المفوض العام للجمعية القائد زياد عجاج، "وزارتي الداخلية والبلديات والبيئة والنيابة العامة البيئية والمهتمين بالشأن البيئي التحرّك واتخاذ إجراءات عملية ورادعة لوقف تلك المجازر التي ترتكب بحق الحيوانات البرية ومعاقبة مرتكيبيها للحفاظ على التوازن البيئي وما تبقى منها في لبنان".
 
 
وأوضح أن "هذا النوع من الحيوانات البريّة مهدّد بالانقراض وهو محمي بموجب معاهدات دولية وهو رمز الحيوان الوطني في لبنان"، داعيا "الناس لتعلم انّ الضبع المخطط ليس مفترساً بل جبان يخاف الانسان الى حد التبول والهروب اذا اقترب منه شخص لأنه يملك نظام بصيرة مختلف، فيرى الانسان بحجم ضخم. وليس صياداً بل يأكل الجيف والنفايات، فهو قمام الطبيعة ويملك نسبة اسيد هائلة في معدته قادرة على هضم البكتيريا المتواجدة في جِيف الحيوانات قبل تحللها في الأرض، لذا هو كائن مهم للتوازن البيئي فأوقفوا قتله". (الوكالة الوطنية)

 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:24 | 2023-09-12
06:00 | 2023-09-12
09:36 | 2023-09-12
09:26 | 2023-09-12
09:08 | 2023-09-12
08:56 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24