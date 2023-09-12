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لبنان

بيان لوزارة الإقتصاد عن الخبز... هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:35
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صدر عن وزارة الاقتصاد والتجارة البيان الآتي: 

تنفي وزارة الاقتصاد والتجارة نفيا قاطعا ما ورد في بعض الصحف عن انقطاع في الخبز وقرار بوقف الدعم. وتؤكد أن هذه المادة الحيوية والاستراتيجية متوافرة. وتهيب ببعض الإعلام التحلّي بالدقة وعدم الوقوع في افخاخ ينصبها بعض العابثين والمتضررين من الآليات التنظيمية التي وضعتها الوزارة والتي ضبطت السوق ومنعت المتاجرة بلقمة اللبنانيين. 
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هذا ويعقد وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام مؤتمرا صحافيا، الثالثة بعد ظهر غد في مكتبه في الوزارة، لوضع النقاط على الحروف.
 
 

لبنان

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