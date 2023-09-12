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لبنان

اتفاقية تعاون بين وزارة العمل وجمعية "البركة" تتعلق بالتدريب وفرص العمل

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:33
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عقد وزير العمل مصطفى بيرم بعد ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة مؤتمرا صحافيا، تم في خلاله توقيع إتفاقية تعاون مشتركة بين وزارة العمل وجمعية "البركة" ممثلة برئيس الجمعية الدكتور علي زعيتر تتعلق بالتدريب وفرص العمل. 
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وفي مستهل المؤتمر، أكد الوزير بيرم ان "ما نقوم به هو استكمال لعمل مشترك حصل سابقا، وهذه الامور يجب ان تستمر مع الوزارة. فالأشخاص يذهبون والادارة هي التي تبقى وبالتالي هذا تكريس للعمل المؤسساتي واستمراره".
 
وقال إن هذه الجميعة من اهم الجمعيات الناشطة في هذا المجال وتعاونوا معنا بطريقة حرفية مهمة وقدموا دراسات اثبتت انها مطابقة للوقائع عبر تلبية الاحتياجات بدليل انه خلال الدورات التدريبية كان يتم التوظيف اثناء الدورات وهذا أمر مهم  جدا، عزز المهارة عند الشباب اللبناني، وقام بمحو أمية في بعض المهارات وهذا امر مهم جدا جعلنا ان نكون امام عمل فيه من الصدقية والاستمرارية وفيه ايضا من الناتج المتوخى والذي هو الاساس بأن نصنع مهارة للشباب اللبناني ليجدوا عملا لهم، وبالتالي استمر هذا التعاون من عكار الى جبيل الى بيروت ايضا بالاشتراك مع بلدية الغبيري التي لنا باع طويل من التعاون الثلاثي معها في هذا المجال، وايضا في منطقة الجنوب وفي البقاع، وبالتالي ستتمدد هذه النشاطات لتشمل كل الاراضي اللبنانية ان شاء الله ، لأننا نؤمن اننا في عصر متسارع من المهارات التي تتطلبها اسواق الاعمال، فنحن ذاهبون الى الذكاء الاصطناعي والى تطورات رقمية، الى بعض الاعمال التي يمكن ان تندثر ، وبعض الاعمال التي يمكن ان تطرأ. 
 
وتابع: "علينا ان نتعاون مع المعنيين الذين سيساعدوننا لنستطيع استشراف المستقبل ونستطيع ايضا ان نجهز لأعمال سوف تنشأ، وبالتالي نكون على جهوزية مسبقة لأن هذا الامر مهم جدا . نشكر الجمعية ونتمنى تعاونا مثمرا ليكون مستمرا ويعطي ثماره".
 
وقال: منذ فترة رعينا اطلاق المنصة الرقمية للموقع الالكتروني للجمعية وتم الاتفاق معهم على استحداث "لينك" للوظائف مع وزارة العمل مما يساهم في توسيع اطار نشر العمالة والاخبار المتعلقة بها والعروض والطلبات في هذا المجال لتوسيع اطار امكانية تامين الوظائف للبنانيين".
 
ثم تحدث زعيتر عن تأسيس الجمعية، وقال:"ان الرسالة المباشرة للجمعية هي مكافحة الفقر وخلق فرص عمل واخراط هؤلاء في النشاط الاجتماعي لتنمية الاوضاع الاقتصادية بشكل متكامل ومستدام".
  
وقال:"اطلقنا بالتعاون مع معالي الوزير الموقع الالكتروني لجمعية البركة والذي يتضمن شقين: شق التدريب وشق فرص العمل ونحن في العام المقبل سنعمل لوضع برنامج سنوي بالتنسيق مع الوزارة في ما يرتبط بموضوع فرص العمل".
  
بعد ذلك وقع الوزير بيرم وزعيتر الاتفاقية.
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