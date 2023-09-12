مأساة في الدامور.. انتشلوه جثة من البحر!

انتشلت وحدة الانقاذ البحري التابعة للدفاع المدني منذ بعض الوقت من البحر قبالة شاطئ الدامور، جثة رجل في العقد السادس من العمر مجهول الهوية، وقد قامت سيارة اسعاف تابعة للصليب الأحمر اللبناني، بنقل الجثة الى مستشفى سبلين الحكومي في اقليم الخروب. (الوكالة الوطنية)

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