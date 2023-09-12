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لبنان

باصات الأونروا أجلت نحو 400 نازح من عين الحلوة إلى سبلين

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:51
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أعلن رئيس بلدية صيدا الدكتور حازم بديع أنه وبالتعاون والتنسيق مع وكالة الأونروا، تم اليوم إجلاء عائلات فلسطينية ولبنانية وسورية ومكتومي القيد (خط السكة) نزحت إلى بلدية صيدا منذ بدء الإشتباكات في مخيم عين الحلوة الأسبوع الفائت ، حيث تم نقلهم بواسطة باصات تابعة للوكالة إلى مدرسة بيت جالا في سبلين . 
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وقد واكب عمليات الإجلاء عدد من المنسقين في الأونروا وشرطة بلدية صيدا بإمرة المفوض بدر القوام، وعدد من متطوعي ومتطوعات في هيئات إغاثية محلية ودولية. 

وبلغ عدد العائلات التي نزحت إلى البلدية نحو 80 عائلة في ذروة الإشتباكات ، ثم إنخفض العدد تدريجيا إلى 70 عائلة : ( 23 فلسطينية – 19 لبنانية – 8 سورية - 18 مكتومي القيد . 

وقد آثر جزء من عائلات مكتومي القيد التوجه إلى منازل أقرباء لهم في منطقة صيدا، بإنتظار إستقرار الوضع في مخيم عين الحلوة وتوقف الإشتباكات بشكل نهائي. 
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