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لبنان

بوحبيب بحث وسفير النمسا في موجة النزوح السوري الجديدة

Lebanon 24
12-09-2023 | 08:56
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 بحث وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عبدالله بوحبيب، مع سفير النمسا لدى لبنان رينيه بول امري، في العلاقات الثنائية ومشاريع البنى التحتية التي تدعمها النمسا في لبنان وبعض الدول الاوروبية الاخرى.
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كما تم البحث في موضوع النازحين خصوصا موجة النزوح السوري الجديدة التي يشهدها لبنان.
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