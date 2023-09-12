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لبنان

البيسري بحث والنائب سعد في تطورات مخيم عين الحلوة

Lebanon 24
12-09-2023 | 09:08
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إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم، النائب أسامة سعد وعرض معه آخر التطورات على الساحة الداخلية لا سيما موضوع مخيم عين الحلوة.
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البيسري

عين الحلوة

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