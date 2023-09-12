البيسري بحث والنائب سعد في تطورات مخيم عين الحلوة

إستقبل المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري في مكتبه ظهر اليوم، النائب أسامة سعد وعرض معه آخر التطورات على الساحة الداخلية لا سيما موضوع مخيم عين الحلوة.

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