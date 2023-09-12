نائب رئيس حركة "حماس" في بيروت.. لمحاولة احتواء الأوضاع في عين الحلوة

وصل نائب رئيس حركة "حماس" في الخارج الدكتور موسى أبو مرزوق إلى لبنان، في زيارة تستغرق عدة أيام، لبحث تطور الأوضاع في المخيمات الفلسطينية، وبخاصة ما يجري في مخيم عين الحلوة.



ومن المقرر أن يلتقي أبو مرزوق بمسؤولين لبنانيين وممثلين عن الفصائل الفلسطينية، لمحاولة احتواء الأوضاع في مخيم عين الحلوة، والتشديد على ضرورة وقف إطلاق النار وإنهاء الاشتباكات العنيفة التي أودت بحياة العديد من أبناء الشعب الفلسطيني.

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