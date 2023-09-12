السفارة الأميركية في بيروت أعلنت برنامج فولبرايت للأساتذة الجامعيين

أعلنت سفارة الولايات المتحدة الاميركية في لبنان "برنامج فولبرايت للأساتذة الجامعيين للعام الأكاديمي 2024- 2025".

وقالت في بيان وزعته: "يقدم هذا البرنامج الفرصة للأساتذة الجامعيين لإقامة علاقات زمالة أكاديمية مع مؤسسة اميركية للتعليم العالي لفترة تدوم بين ثلاثة وعشرة أشهر خلال العام الأكاديمي 2024-2025، وذلك ابتداء من شهر آب أو أيلول 2024 بحسب تقويم المؤسسة المعنية. كما ستتاح للمشاركين فرص لتطوير شبكات مهنية في مجالاتهم وعلاقات تعاون في مجال الأبحاث مع نظرائهم الأميركيين، بالإضافة الى تعزيز منشوراتهم وخبراتهم المهنية".

Advertisement



ويعتبر برنامج فولبرايت وسيلة أساسية رائدة للتبادل التعليمي حول العالم برعاية الحكومة الأميركية. هذا ومنذ العام 1946، استفاد عشرات الآلاف من الأساتذة الجامعيين حول العالم من التعليم في جامعات أميركية أو إجراء بحوث فيها.



على المرشح المؤهل لهذا البرنامج:

- أن يكون مواطنا لبنانيا أو حائزا على وثيقة السفر الخاصة باللاجئين الفلسطينيين.

- أن يكون حائزا على شهادة الدكتوراة أو ما يعادلها من تدريب مهني، وملتحقا في جامعة لبنانية.

- أن يقدم مشروع عمل مكتوبا يلخص النشاط المنوي القيام به في الجامعة في الولايات المتحدة.

- أن يتقن اللغة الإنكليزية بشكل يتلاءم مع البحث أو التعليم المنوي تنفيذه في الولايات المتحدة.

-أن يكون قادرا على تلبية شروط المنحة كما هو محدد في الفحص الطبي الذي يجب اجراءه في مهلة لا تتعدى الستة أشهر قبل بداية المنحة.



على الراغبين بالتقدم لهذا البرنامج أن يزوروا الصفحة المخصصة على الإنترنت على العنوان التالي: https://lb.usembassy.gov/the-fulbright-visiting-scholar-program-2024-2025/ والتقيد بالتعليمات لملء الطلب.

يجب تعبئة الطلب عبر الإنترنت في مهلة أقصاها 1 كانون الأول 2023، وترفض الطلبات غير المكتملة والتي لا تتقيّد بالمهلة الزمنية.



كسائر البرامج التي ترعاها السفارة الأميركية، تتكفل الحكومة الأميركية بمصاريف المشترك بما في ذلك تذكرة السفر ذهاباً واياباً، والسكن والتأمين الصحي.



إن اختيار المتنافسين يخضع للعوامل التالية:

- سوف ينظر للمتقدمين بغض النظر عن العرق واللون والدين والجنس (بما فيه الهوية الجندرية، التوجه الجنسي والحمل)، الجذور الوطنية والعمر والإعاقة الجسدية و/أو المعلومات الجينية.

- تعطى الأفضلية للمتقدمين الذين ليس لديهم خبرة حديثة في الولايات المتحدة الأميركية.

- يطلب من المتقدمين إثبات القدرة على المشاركة في برامج التبادل الثقافي، وإظهار إمكانية العمل على تعزيز التفاهم بين شعبي الولايات المتحدة ولبنان. وينبغي أيضا إظهار حس المسؤولية في التعامل مع الثقافات المختلفة والمرونة اللازمة للتكيف بنجاح مع الحياة في الولايات المتحدة".