إيلي غادر منزله ولم يعدّ... هل من يعرف عنه شيئاً؟

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صـدر عـــن المديريّـة العامّـة لقــوى الأمــن الدّاخلـي _ شعبــة العلاقــات العامّــة مـــا يلــــــــي:تُعمِّم المديرية العامّة لقوى الأمن الداخلي بناءً على إشارة القضاء المختص صورة المفقود:- إيلي ريمون هاشم (مواليد عام 1995، لبناني)الذي غادر منزله الكائن في برج حمّود – شارع طومارزا حوالي الساعة 07،30 من تاريخ 11/09/2023، ولم يَعُد لغاية تاريخه.لذلك، يرجى من الذين شاهدوه أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة برج حمود في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 244431-01 للإدلاء بما لديهم من معلومات.