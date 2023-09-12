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لبنان

بدء صيانة وترميم اتوستراد المنية

Lebanon 24
12-09-2023 | 10:41
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- أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان اليوم، البدء بورشة صيانة وترميم اتوستراد المنية في الشمال من وفر قرض البنك الدولي لقضاء المنية الضنية.
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اتوستراد المنية

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