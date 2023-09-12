بدء صيانة وترميم اتوستراد المنية

- أعلن وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال الدكتور علي حميه في بيان اليوم، البدء بورشة صيانة وترميم اتوستراد المنية في الشمال من وفر قرض البنك الدولي لقضاء المنية الضنية.

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