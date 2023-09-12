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لبنان
أبو حيدر: لتفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة
Lebanon 24
12-09-2023
|
10:53
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عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لقاء، مع السيد نيكولا كلامنتس نائب مدير قسم اوروبا والشرق الاوسط وآسيا الوسطى في وزارة الاعمال والتجارة في لندن اليوم، في حضور نائب رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية المستشار مروان فرنسيس والسيدة ياسمين الحاج من القسم التجاري في السفارة البريطانية.
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وأكد ابو حيدر "تفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة والبحث في سبل تطويرها عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين علما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب 790 مليون دولار خلال عام 2022.
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