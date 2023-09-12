Advertisement

لبنان

أبو حيدر: لتفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة

Lebanon 24
12-09-2023 | 10:53
A-
A+
Doc-P-1106764-638301381356190572.jpg
Doc-P-1106764-638301381356190572.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عقد المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر لقاء، مع السيد نيكولا كلامنتس نائب مدير قسم اوروبا والشرق الاوسط وآسيا الوسطى في وزارة الاعمال والتجارة في لندن اليوم، في حضور نائب رئيس البعثة الديبلوماسية اللبنانية المستشار مروان فرنسيس والسيدة ياسمين الحاج من القسم التجاري في السفارة البريطانية.
Advertisement
 
وأكد ابو حيدر "تفعيل دور الشراكة بين لبنان والمملكة المتحدة والبحث في سبل تطويرها عبر زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين علما ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ ما يقارب 790 مليون دولار خلال عام 2022.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2023-09-12
11:48 | 2023-09-12
11:40 | 2023-09-12
11:37 | 2023-09-12
11:31 | 2023-09-12
11:26 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24