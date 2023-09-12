Advertisement

لبنان

بعد تجدد الاشتباكات في عين الحلوة.. بيان لحركة "فتح" هذه تفاصيله

Lebanon 24
12-09-2023 | 10:56
A-
A+
Doc-P-1106765-638301383621463068.jpg
Doc-P-1106765-638301383621463068.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أعلنت حركة "فتح" أن "عناصر الحركة تلتزم بوقف إطلاق النار من جديد بعد أن أفشلت الهجوم في حي الطيري وأوقعت إصابات، وانها ستبقى تتعامل مع أي مجموعة إرهابية يتم رصدها". 

ولفتت في بيان الى أن "الاشتباكات كانت تجددت عصر اليوم، على محور الطيري الطوارىء الرأس الاحمر الصفصاف بين كل من حركة فتح ومجموعة الشباب المسلم، استخدمت فيها الاسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية فيما اصاب الرصاص الطائش وكذلك القدائف الصاروخية، محيط مدينة صيدا ما ادى الى انهيار اتفاق وقف اطلاق النار بعدما كان ساد الهدوء الحذر صباحا داخل المخيم وحتى العصر مع بعض الخروقات". 
Advertisement

كما أشارت الى أن "عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لحركة فتح المشرف على الساحة اللبنانية عزام الاحمد كان وصل  الى بيروت ويجري سلسلة لقاءات مع القوى الفلسطينية واللبنانية، لبحث الوضع المستجد في عين الحلوة والتوصل لاتفاق تثبيت وقف اطلاق النار وضرورة تسليم قتلة العميد ابو اشرف العرموشي ورفاقه الذي توافقت عليه القوى الفلسطينية في الاجتماع الذي جرى في المديرية العامة للامن العام". (الوكالة الوطنية)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:12 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:48 | 2023-09-12
11:48 | 2023-09-12
11:40 | 2023-09-12
11:37 | 2023-09-12
11:31 | 2023-09-12
11:26 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24