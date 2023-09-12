عقوبات أميركيّة جديدة تستهدف "حزب الله"... من شملت؟

أدرجت وزارة الخزانة الأميركية عناصر من "حزب الله" ومموليه في أميركا الجنوبية ولبنان على قائمة العقوبات.

وشملت العقوبات عامر محمد عقيل رضا، الذي بحسب الخزانة الأميركيّة، كان "أحد منفذي الهجوم الإرهابي ضد الجمعية الإسرائيلية المشتركة الأرجنتينية في الأرجنتين عام 1994".

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كذلك، فرضت أميركا عقوبات على سامر عقيل رضا، شقيق عامر رضا، وقالت إنّه "عضو في "حزب الله" وكان مرتبطا بشكل نشط بالجرائم المتعلقة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات وغسل الأموال في بلدان مختلفة في أميركا اللاتينية".

وشملت العقوبات أيضاً مهدي عقيل الهلباوي، وهو ابن عامر ويقوم نيابة عن والده بأنشطة تجارية في كولومبيا، بحسب ما أفادت الخزانة الاميركية.

وفرضت أميركا عقوبات على شركة "Black Diamond SARL" ومقرها لبنان، ومالكها هو علي إسماعيل عجروش.