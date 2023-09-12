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لبنان

قائد الجيش استقبل بوشكيان

Lebanon 24
12-09-2023 | 11:00
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 استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون، في مكتبه، في اليرزة، وزير الصناعة في حكومة تصريف الأعمال جورج بوشكيان، وتناول البحث الأوضاع العامة في البلاد.
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