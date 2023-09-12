Advertisement

لبنان

بيان للسفارة الفرنسية حول زيارة لودريان الى لبنان.. ماذا جاء فيه؟

Lebanon 24
12-09-2023 | 11:31
A-
A+
Doc-P-1106776-638301404986032275.jpg
Doc-P-1106776-638301404986032275.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اعلنت السفارة الفرنسية في بيان لها ان الممثل الشخصي للرئيس الفرنسي جان إيف لودريان "يجري زيارة إلى لبنان مرة ثالثة تستمر حتى 15 أيلول في إطار مهمته المتمثلة في المساعي الحميدة التي استهلت في شهر تموز الماضي بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر".
Advertisement
 
واضافت السفارة في بيانها ان لودريان  "سيقيم محادثات جديدة تندرج في سياق المبادلات التي أجراها خلال مهمتيه السابقتين، مع كل الجهات الفاعلة السياسية الممثلة في البرلمان والتي انتخبها اللبنانيون والتي تتحمل مسؤولية انتخاب رئيس الجمهورية.
 
وسيتطرق في ظل ضرورة الخروج من الأفق السياسي المسدود حاليًا، مع كل الجهات الفاعلة، إلى المشاريع ذات الأولوية التي ينبغي لرئيس الجمهورية الجديد أن يعالجها بغية تيسير بلورة حل توافقي في البرلمان وسد الفراغ المؤسسي."

وتابعت السفارة : "تعتزم فرنسا، كما ذكّر رئيس الجمهورية الفرنسية ووزيرة أوروبا والشؤون الخارجية خلال مؤتمر السفراء، العمل من أجل سيادة لبنان واستقراره، "وهذا البلد بحد ذاته، لم تتخلّ عنه فرنسا". "ويمثل انتخاب رئيس للجمهورية اليوم ضرورة ملحة وخطوة أولى في سبيل إعادة تحريك المؤسسات السياسية".
 
واضاف البيان: "لا يزال الوضع الراهن يتدهور ومؤسسات الدولة تتضعضع على نحو مقلق وذلك أيضًا في سياق غياب حاكم لمصرف لبنان حاليًا وتوترات أمنية وبرلمان لم يعد يجتمع البرلمان بغية التصويت على قوانين ضرورية من أجل إنعاش البلاد وازدهار اللبنانيين، وتضخم جامح واقتصاد يعتمد على السيولة ويقوض سيادة لبنان ويدفع القوات النابضة إلى مغادرته."
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:38 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:55 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:43 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2023-09-12 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:45 | 2023-09-12
13:11 | 2023-09-12
13:04 | 2023-09-12
13:01 | 2023-09-12
12:10 | 2023-09-12
12:00 | 2023-09-12
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24